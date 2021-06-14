"Товарищ медведь, уходи домой!": В Териберке косолапый доедал еду за туристами

«Товарищ медведь, уходи домой!», - кричали в громкоговоритель ДПС Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впереди IV Арктический фестиваль "Териберка", а рядом с местными достопримечательностями по ночам бродит медведь.

- Во втором часу ночи сотрудники ДПС в громкоговоритель кричали: "Товарищ медведь, уходи домой!", пешего туриста вывозили, - сообщает Полина Хомякова в паблике "Мурманск".

Люди спали в машине, услышали громкоговоритель, проснулись... А за окном медведь доедает остатки еды после туристов. Ориентировочно мишка бродит возле водопада. Полина пишет, что он даже к машине подошел, но агрессии не проявил.

Сообщить о появлении диких животных вблизи населенных пунктов можно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 112 или в диспетчерскую службу охраны лесов: 8 (800) 100-94-00, 8 (911) 338-61-31, но самое главное - нужно перестать оставлять еду в доступных местах и после себя!

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