По дороге на Тулому северянин встретил лисят

Лисят встретили между Причальным и Туломой Фото: Алексей КОПАЕВ

К сожалению, дикие животные не знают правил дорожного движения и выбегают на дорогу не понимая последствий. Северянин на участке трассы "Лотта" между Причальным и Туломой встретил очаровательную компанию лисят, которые играли прямо на дороге. Хорошо, что водитель сориентировался и смог сбросить скорость - это спасло жизнь как минимум одному из зверьков.

- Хи, лисеныши на самовыгуле! Автор, классная реакция, молодец!, - восхищается Вячеслав, читатель паблика "ДТП ЧП Мурманск".

- Вчера их видели в этом же месте. Дорогу перебегал один малыш, подумали норка... А это лисенок, - пишет Елена Бородина.

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