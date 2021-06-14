В Мурманске зацвела сирень

Где-то сирень еще не набрала цвет, но скоро распутится. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске раньше срока зацвела сирень. Обычно мы ждем ее цветения ближе к июлю, но в этом году жаркие дни активизировали всю растительность на Кольском полуострове. Примечательно, что сирень еще не успела отцвести в Северной столице, а уже и у нас, на Кольском полуострове, новая сиреневая волна.

Вот только радоваться ее обилию в этом году так, как в предыдущие годы, не придется. Сирень очень сильно проредили в центре города. Напротив "Белого дома" от нее оставили только столбики, как и во многих местах на проспекте Ленина.

- Это значит, что в ближайшие десять лет люди будут лишены такой красоты, до тех пор, пока сирень не выпустит новые ветки. Возникает стойкое ощущение, что у человека отбирают город, - пишет в своем "Инстаграм" жительница города Юлия.

А пока еще не все деревья попали под санитарную обрезку, спешите насладиться цветущей красотой!

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