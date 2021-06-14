Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь с 3 июня живет без электричества

3 июня произошло повреждение силового кабеля, подводящего электричество к Свято-Троицкому Трифонов Печенгскому мужскому монастырю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3 июня произошло повреждение силового кабеля, подводящего электричество к Свято-Троицкому Трифонов Печенгскому мужскому монастырю. В самой северной обители сейчас живут 8 монахов и 12 сотрудников, и у них не работают никакие средства жизнеобеспечения: холодильники, водопровод, средства связи. Люди обратились за помощью в социальные сети.

- На сообщение обратил внимание Центр управления регионом Мурманской области. Сотрудники ЦУР выяснили, кто отвечает за энергораспределение – от поставщиков до сетевой компании и скоординировали действия специалистов, - сообщил в своем паблике Центр управления регионом.

Без специалистов ЦУР сетевая компания "Оборонэнерго" не смогла самостоятельно закупить необходимое оборудование и приступить к ремонту сети. После проведения работ сетевая компания следующего уровня, АО "МЭС", подключит монастырь к электроснабжению.

- Вызывает удивление отсутствие согласованности между всеми участниками процесса энергоснабжения, тем более, что сетевые компании несут ответственность за бесперебойную передачу электрической энергии по своим сетям. Монастырь вправе требовать компенсации за некачественное снабжение электрической энергией и компенсации понесенных убытков. Если у него заключен только один договор с гарантирующим поставщиком, в котором прописаны и поставка и продажа электрической энергии, то все эти претензии нужно предъявить ему. Если же у монастыря заключено два договора - отдельно на продажу и отдельно на поставку электрической энергии, то все вопросы надо адресовать именно к поставщику - сетевой компании, - прокомментировала редакции "КП-Мурманск" практикующий юрист Юлия Иванова.

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