В Мурманске от огня пострадали 9 гаражей и два автомобиля

Пожар произошел ночью на улице Полухина Фото: Федор СКВОРЦОВ

В Мурманске в ночь с 12 на 13 июня загорелись строения в автогаражных кооперативах №64/2, 64/3 и 52, расположенных на улице Полухина. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной службы в 05:24. - Огонь уничтожил три гаража в автогородке №64/2 полностью, два гаража обгорели частично. В автогородке №64/3 сгорели три гаража и два легковых автомобиля. Гараж в кооперативе №52 обгорел частично, - сообщили в пресс-службе. Не месте работали 9 единиц техники и 33 специалиста. Причина пожара пока неизвестна. Напомним, что 12 июня сгорел жилой дом на улице Марата в Мурманске, по итогам в городе создан оперативный штаб по преодолению последствий пожара.

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