В Апатитах вернули холодную воду в жилые дома

Работы закончились вечером 13 июня. Фото: Администрация города Апатиты

В Апатитах 13 июня около шести вечера пропало холодное водоснабжение на трех улицах. Об этом сообщил Апатитыводоканал. Причина оказалась простая - авария на водоводе. На улице Дзержинского без воды оказались 8 домов, на Строителей - 10, осталась без воды и вся улица Путейская. - Покой нам только снится! Порыв на сетях «Водоканала». Место повреждения найдено. Работы по устранению порыва начаты. Приношу извинения жителям 28 домов, у которых нет холодной воды, - написал на своей странице глава администрации Апатитов Николай Бова. Ремонтные работы закончились в этот же день вечером. - Работы закончены. Началось подключение жилых домов и иных зданий к холодному водоснабжению, - доложил в 19.30 Николай Алексеевич.

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