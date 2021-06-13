В Кандалакшском районе в столкновении двух машин пострадал человек

Под Зеленоборским случилась авария с пострадавшими. Фото: vk.com/kandaone

Утром 12 июня серьезная авария произошла в Кандалакшском районе. Здесь столкнулись две машины из-за выехавшего на встречу Nissan.

- В 8.29 от оператора системы "112" поступила информация, что на 1079 километре трассы Р-21 "Кола", в Кандалакшском районе , произошел выезд легкового автомобиля на встречную полосу, с последующим столкновением с транспортным средством. Пострадал один человек, - сообщили в МЧС по Мурманской области. Как сообщает telegram-канал "Заполярный ворчун", с легковушками также столкнулся небольшой грузовик.

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