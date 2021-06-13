Погода в Мурманске 13 июня 2021 года: ожидаются грозы

В Мурманской области ожидаются грозы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новая рабочая неделя обещает северянам похолодание, но 13 июня 2021 года еще можно будет насладиться теплом, пусть из дома без зонтика лучше не выходить.

- До 12 часов ожидается +19…+23, переменная облачность, без осадков, ветер южный 7-9 м/с, в порывах до 17. Днем будет +12...+23, после 14.00 временами будет ливневый дождь, возможна гроза. Вечером уже +12…+10, облачно, временами ливневый дождь, ветер, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

С понедельника нас ждет похолодание и дожди.

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