Под Кандалакшей сфотографировали плывущего медведя

Медведя заметили рядом с лодкой. Фото: www.instagram.com/vanonikolaevitch

В Мурманской области от жары страдают не только люди, но и животные. Если нам купаться нельзя - заполярные водоемы для этого слишком холодные, то вот для зверей такого запрета нет. Под Кандалакшей рыбаки сфотографировали медведя, плывшего рядом с лодкой.

- Поехали половить рыбки на Колвицкое озеро, а «поймали» медведя. К счастью, только в прицел камеры. Вон та голова чуть дальше лодки - мишка, открывший купальный сезон. Осторожнее на природе. Диких соседей можно встретить не только в лесу, но и, как оказалось, «на воде», - описал свой снимок в группе "Кандалакша онлайн" северянин Иван.

Медведи, кстати, превосходно плавают.

Напомним: жители Мурманской области в последнее время часто сообщают о встречах с косолапыми. Так, один медведь перебежал дорогу прямо перед машиной.

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