В Мурманске мойву продают по 450 рублей за килограмм

Мойву в Мурманске можно купить, но цена на нее кусается. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году мойвенная путина в Мурманской области снова не случилась: запасы этой рыбки в Баренцевом море малы. Поэтому вся мойва на прилавках заполярных магазинов - привозная. А потому цена на нее кусается.

- Привезли партию с Фарерских островов, но мурманчане неохотно берут – не по зубам нынче мойва! – сказала "АиФ-Мурманск" продавец одного из магазинов Ирина.

Цена на народную рыбку кусается: от 365 до 450 рублей за килограмм. Заграничная мойва, конечно, крупнее нашей северной, но все же хочется, чтобы стоимость была доступнее.

Мойвенную путину могут разрешить в 2022 году, но только после того, как ученые снова оценят запасы.

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