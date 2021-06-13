По делу об избиении отчимом пасынка в Мончегорске опросили 28 свидетелей

Мужчину, который истязал пасынка, будут судить по двум уголовным статьям.

В марте 2020 года в Мончегорске произошла дикая история: 25-летний мужчина избил 8-летнего пасынка так, что тот попал в больницу с разрывом кишечника. В отношении отчима возбудили два уголовных дела, а еще одно - в отношении матери мальчика: она знала о систематических истязаниях ребенка, но не заявляла в полицию. Ее лишили родительских прав.

- По делу допрошено 28 свидетелей, исследованы письменные материалы дела, содержащиеся в 18 томах, в том числе заключения экспертиз, протоколы допросов иных свидетелей. Судебное следствие по делу закончено. Рассмотрение уголовного дела отложено для подготовки сторон к прениям, то есть выступлению стороны государственного обвинения и стороны защиты, в котором они подводят итоги судебному следствию и высказывают свою позицию по поводу итогового решения по делу, - сообщили в Мончегорском городском суде.

Напомним: сейчас мальчик живет с родным отцом.

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