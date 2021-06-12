Мурманск побил рекорд тепла 1936 года

11 июня 2021 года стало самым жарким днем в истории Мурманска. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Начало лета в Мурманской области выдалось контрастным: то заморозки, то жара. И все же теплых дней так много, что кто-то из северян успел загореть, а кто-то сгореть.

11 июня в Мурманске обновился суточный рекорд тепла.

- Воздух в городе прогрелся до +27.4, это стало самым высоким значением для 11 июня (предыдущее 1936, +26.3). Также это пока самый теплый день в 2021 году. Абсолютный рекорд июня (+30.8, 1939) остался далеко, - сообщил паблик «Погода в Мурманске». - Тридцатник область вновь не взяла, ближе всего к этому был Верхнетуломский (+28.9).

Впрочем, не только Мурманск взял новую высоту, ряд населенных пунктов полуострова отличился тем же, например: Умба +25.7 (суточный температурный рекорд для 11 июня, пред. +24.8, 1947), Ковдор +26 (суточный температурный рекорд для 11 июня, пред. +25.6, 1966), Вайда-Губа +26.5 (суточный температурный рекорд для 11 июня, пред. +23.4, 1956), Полярный +27 (суточный температурный рекорд для 11 июня, пред. +25.6, 1956), Янискоски +27.2 (суточный температурный рекорд для 11 июня, пред. +25.5, 1992), Териберка +27.6 (суточный температурный рекорд для 11 июня, пред. +27.2, 1936), Кандалакша +27.7 (суточный температурный рекорд для 11 июня, пред. +23.9, 1986), Каневка +28.4 (суточный температурный рекорд для 11 июня, пред. +27.4, 1997).

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