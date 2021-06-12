Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 июня 2021 22:45

Териберка стала самым жарким местом в России

К вечеру 11 июня населенные пункты Мурманской области прогрелись лучше, чем южные регионы
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Удивительно, но Териберка оказалась теплее южных городов.

Удивительно, но Териберка оказалась теплее южных городов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жара под 30 градусов стоит в Мурманской области всю неделю. При этом иногда у нас жарче, чем где-нибудь на юге. Невероятно, но факт!

Паблик «Погода в Мурманске» опубликовал список самых теплых мест России, по данным на 21.00 11 июня. И, может, многие удивятся, но лидером стала Териберка, где было 25,6 градуса тепла. К слову, не так давно заполярное село уже прогревалось лучше, чем Сочи.

На втором месте - Ковжа (25,3), на третьем - Падун (25,1).

Напомним: 11 июня был побит суточный рекорд тепла для Мурманска. Синоптики зафиксировали 27,4, а ранее самый жаркий день был в 1936 году - 26,3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Териберке появится международная научная станция «Снежинка». Ее необходимость подтвердила Госкомиссия по вопросам развития Арктики (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru