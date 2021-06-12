Териберка стала самым жарким местом в России

Удивительно, но Териберка оказалась теплее южных городов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жара под 30 градусов стоит в Мурманской области всю неделю. При этом иногда у нас жарче, чем где-нибудь на юге. Невероятно, но факт!

Паблик «Погода в Мурманске» опубликовал список самых теплых мест России, по данным на 21.00 11 июня. И, может, многие удивятся, но лидером стала Териберка, где было 25,6 градуса тепла. К слову, не так давно заполярное село уже прогревалось лучше, чем Сочи.

На втором месте - Ковжа (25,3), на третьем - Падун (25,1).

Напомним: 11 июня был побит суточный рекорд тепла для Мурманска. Синоптики зафиксировали 27,4, а ранее самый жаркий день был в 1936 году - 26,3.

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