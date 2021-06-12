Рядом с поселком Зашеек горела свалка опилок

Свалка опилок рядом с Зашейком снова загорелась. Фото: Максим Пухов

Свалка опилок рядом с Зашейком - многолетняя проблема. Во время летней жары она часто начинает тлеть, что чревато пожарами. Например, она горела в прошлом году.

Этим летом ситуация повторилась.

- Из-за жаркой погоды произошло возгорание. Сейчас бойцы ПЧ-61 принимают меры по ликвидации. Основная задача - не дать распространиться возгоранию на соседние лесные массивы, в одном из которых, в непосредственной близости, расположено зашейковское кладбище. Ситуацию осложняет ветер. На совещании КЧС приняли решение по отсыпке дороги и устройству пирса для возможности забора воды около возгорания и для возможности нормальной работы пожарной техники. Оказываем помощь нашим пожарным, - сообщил 11 июня глава Полярных Зорь Максим Пухов.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области, к пяти часа открытое горение локализовали и ликвидировали, а полностью пожар победили к 6 вечера. Угрозы для населенных пунктов не было.

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