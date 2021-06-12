Кузомень закрыли для туристов по ошибке

Кузомень открыта для туристов. Фото: vk.com/mustangipomory

Днем 11 июня на сайте администрации Терского района появилось сообщение, что Кузомень закрывают для туристов из-за ухудшающейся обстановки с коронавирусом.

- С 10 июня закрыты Дом культуры, гостевые дома, библиотека, - говорилось в обращении.

Однако оказалось, что данный текст появился на сайте по ошибке. И Кузомень для туристов никто не закрывал.

В прошлом году ряд отдаленных населенных пунктов закрывали для туристов из-за риска распространения COVID-19.

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