81-летнего пенсионера в Мурманске обманули на 2,7 миллиона рублей

81-летний мужчина поверил лже-сотруднику банка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники обманули жителя Мурманска 1940 года рождения. 81-летний мужчина и не догадывался, что верить всем звонящим на мобильный телефон не стоит.

С северянином связался неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов и напугал пенсионера, что с его счетов пытаются списать деньги. Для того, чтобы этого избежать, звонящий настоятельно рекомендовал снять деньги и перевести наличные через банкомат на безопасные счета.

- Введенный в заблуждение северянин, действуя по указанию неизвестного, осуществил ряд переводов своих денежных средств на общую сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей. По окончании всех операций звонки ему резко прекратились, а самостоятельно связаться с абонентом стало невозможно, - сообщила пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 КФ РФ - мошенничество. В ходе расследования стало известно, что все телефоны, с которых звонил злоумышленник, зарегистрированы в Москве, Тюменской области и в Республике Дагестан. Некоторые телефоны совпадают с номерам, с которых были совершены аналогичные мошеннические действия в других регионах страны.

Полиция напоминает, что банковские служащие не проводят операций по переводу денежных средств с помощью телефона и тем более не предлагают переводить деньги на "безопасные счета" путем снятия и перевод наличных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Мурманской области - властям: "Куда делать мурманская мойва?". В минприроде региона дали ответ (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru