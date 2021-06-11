В Мурманске создадут кадетский класс УФСИН

Соглашение об этом подписали директор образовательного учреждения и начальник регионального УФСИН. Фото: Пресс-служба УФСИН

Специализированный кадетский класс УФСИН откроют в школе №5 Мурманска. Соглашение об этом подписали директор образовательного учреждения и начальник регионального УФСИН.

- В соответствии с положениями договора, на базе школы появится профильный кадетский класс. УФСИН будет принимать активное участие в проведении мероприятий культурно-массового, военно-патриотического и спортивного направлений, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники управления федеральной службы исполнения наказания будут проводить занятия с ребятами по обществознанию, физической и строевой подготовке, а также некоторым иным дисциплинам, которые утвердят учебным планом внеурочной деятельности в профильном кадетском классе.

Кадеты, годные по состоянию здоровья и желающие обучаться в высших учебных заведениях ФСИН, смогут получить целевое направление для поступления в ведомственные вузы с гарантией в последующем.

Напомним список профильных классов в Мурманске.

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