В Мурманске дорожный знак упал на автомобиль

Дорожный знак упал прямо на лобовое стекло машины. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске около Центра занятости дорожный знак упал на припаркованный рядом автомобиль. Возможно, сильный ветер, что гулял 12 июня в городе, так раскачал конструкцию, что годами стоящий на бетонном переносном основании знак пешеходного перехода упал на лобовое стекло припаркованного рядом автомобиля.

- Все дорожные знаки находятся в нашей собственности, - прокомментировал редакции "КП-Мурманск" Алексей Логаев, директор Центра организации дорожного движения в Мурманске. - А этот знак стоит там уже годами, и не понятно, почему он упал. Да и вопрос с местом парковки необходимо изучить - почему автомобиль припарковался в этом месте.

Юрист Юлия Иванова прокомментировала для редакции "КП" ситуацию с падением знака следующим образом:

- В данном случае имеет место причинение вреда, и по гражданскому законодательству не важно, что было мотивом - умысел или неосторожность. В любом случае собственник отвечает за причиненный вред, если только не докажут, что кто-то другой толкнул знак так, чтобы он упал. Если судом будет установлена вина потерпевшего (например, неправильная парковка), то размер ущерба может быть снижен. По представленным фото видно, что машина была припаркована в специально оборудованном парковочном кармане. Если не было других знаков, ограничивающих парковку, то оснований для снижения суммы ущерба нет.

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