После праздников перекроют дорогу к Североморску

Дорогу на Североморск опять будут перекрывать из-за взрывов.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Автоподъезд к Североморску снова перекрывают из-за проведения взрывных работ. С 15 по 17 июня включительно на участке с 14 по 19 километр автодороги Р-21" Кола" будет перекрыто движение с 10:00 до 12:00 для всех видов транспорта.
Сейчас реализуется первый этап реконструкции этого участка автодороги - укладывается новый асфальт, устанавливается металлическое разделительное ограждение, укрепление откосов земляного полотна.
По проекту также предусмотрен демонтаж 11 существующих опор линий электропередач и установка 20 новых. Проект планируется закончить в 2023 году
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