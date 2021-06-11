В Коле горит цех

Причины возгорания пока не известны. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

В Коле в эти минуты борются с огнем, которых охватил склад по адресу Кильдинское шоссе, 18

- Горит крыша цеха, внутри которого я выходится техника. На месте работают в наши сотрудники, - сообщил «КП-Мурманск» начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Причины возгорания пока не известны.

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