В Коле горит цех

Причины возгорания пока не известны. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp
В Коле в эти минуты борются с огнем, которых охватил склад по адресу Кильдинское шоссе, 18
- Горит крыша цеха, внутри которого я выходится техника. На месте работают в наши сотрудники, - сообщил «КП-Мурманск» начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.
Причины возгорания пока не известны.
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