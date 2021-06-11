71-летняя жительница Кировска 80 раз перевела мошенникам деньги

В общей сложности северянка сделала более 80 денежных переводов на 44 мобильных номера. Фото: Антон ЗАБИРОВ

71-летняя северянка 80 раз перевела мошенникам деньги и лишилась более 1,5 миллиона рублей.

В полицию обратилась жительница Кировска. Она рассказала, что ей на телефон стали поступать звонки с неизвестных номеров. Звонивший мужчина представился сотрудником банка и пояснил, что со счета женщины кто-то пытается списать деньги.

– Для их сохранности он предложил перевести сбережения на якобы безопасный счет. Поверив, северянка в ближайшем отделении банка сняла миллион рублей и перевела его на продиктованные номера телефонов, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

После звонки от мужчины продолжились. Он убедил пенсионерку перевести на «безопасный» счет и другие деньги. Послушавшись, женщина перевела сначала более 290 тысяч рублей, а после под действием уговоров взяла кредит на 300 тысяч рублей и так же перевела деньги лжесотруднику банка.

В общей сложности северянка сделала более 80 денежных переводов на 44 мобильных номера. Сумма ущерба превысила 1,5 миллиона рублей. При проверке номеров по базе данных дистанционных мошенничеств установлен ряд совпадений.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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