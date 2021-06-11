В Мурманской области подорожали овощи, греча, чай и сливочное масло

Изучали стоимость отдельных видов социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскстате рассказали, какие продукты подорожали на минувшей неделе. Цены сравнивали в трех городах области: Мурманске, Апатитах и в Североморске. Изучали стоимость отдельных видов социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости.

– За первую неделю июня больше всего подорожали свежая белокочанная капуста, ее стоимость выросла на 17,5%, и картофель, подорожавший на 10,6%. На репчатый лук цена выросла на 4,0%, на морковь – на 3,3%. Кроме овощей на 2,1% подорожала гречневая крупа, на 1% байховый черный чай и на 0,8% сливочное масло, – сообщили в ведомстве.

Подешевели два продукта: куриные яйца на 0,9%, а шлифованный рис на 0,6%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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