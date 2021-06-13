Волонтеров на фестивале в Териберку обеспечат трансфером и питанием

В Териберку зовут волонтеров. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Организаторы VI Арктического фестиваля “Териберка” объявили о наборе волонтеров на дни фестиваля. Добровольцы требуются на 3 и 19 июля - привести в порядок территорию до и после фестиваля, и на основные дни с 15 по 19 июля.

- Волонтером может быть любой человек, достигший 18 лет, - пояснили редакции “КП-Мурманск” в комитете по туризму Мурманской области. - Мы не может предоставить им проживание на фестивале, но обеспечим их ежедневным трансфером до Мурманска и обратно и питанием.

Для того, чтобы попасть в ряды волонтеров нужно до 21 июня заполнить форму по ссылке, и дождаться результатов отборочного этапа. Все сопутствующие вопросы можно задать специалисту комитета Анне Жолудевой по электронной почте: zholudeva@gov-murman.ru.

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