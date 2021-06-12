В Кольском районе остановили выгрузку бочек с нефтепродуктами на землю

Бочки с мазутом стояли прямо на земле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории бывшего совхоза “Пригородный” в Кольском районе обнаружились бочки с отходами горюче-смазочных материалов. Лежали они на открытом грунте, что представляет большую опасность в период жаркой погоды.

- В пожароопасный период складирование отходов, содержащих нефтепродукты, с нарушением норм может привести к возгоранию, - отмечает министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Это факт был установлен в ходе совместного рейда сотрудников министерства и регионального центра лесного и экологического контроля. Действия квалифицированы как нарушение требований обращения с отходами производства и потребления. Противоправные действия пресечены.

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