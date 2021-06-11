В Мурманске установили первые дог-боксы

10 июня в Мурманске на улице Хлобыстова рядом с Аллеей поколений установили два дог-бокса. Фото: Администрация города Мурманска

После нашумевших историй с жестокостью в отношении собак, экстренных общественных выступлений и встреч с руководством области и города, было принято одной из решений - установить дог-боксы. Решение воплотили менее чем за пару месяцев.

10 июня в Мурманске на улице Хлобыстова рядом с Аллеей поколений установили два дог-бокса.

-Это металлические антивандальные стойки с бесплатными гигиеническими пакетами для сбора и утилизации продуктов жизнедеятельности собак. Они состоят из двух частей. Верхняя часть – бак для биоразлагаемых пакетов. Нижняя часть – урна, куда владельцы собак выбрасывают использованные пакеты. Внутри урны закреплен большой пакет, который легко обслуживается, - уточнили в администрации Мурманска.

Одной из причин установки дог-боксов общественники назвали снижение градуса напряженности. Если владельцы животных будут за ними убирать, то у простых горожан будет меньше поводов для агрессии.

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