На стройке детского сада в Мурманске будут взрывать

Напомним, что детский сад строится в рамках нацпроекта “Демография” и должен быть введен в эксплуатацию уже с осени текущего года. Фото: Администрация города Мурманска

Детский сад на улице Достоевского в Мурманске строится ускоренными темпами. Еще в апреле глава города Андрей Сысоев отмечал задержку на 30 дней, но при этом рассчитывал на скорейшее завершение капитальных работ и переход к внутренним работам. Сейчас строители заканчивают монтаж оконных блоков второго этажа, штукатурят перегородки, рабочие прокладывают инженерные сети.

При этом сохранялось отставание по буровзрывным работам, к ним приступили в эти дни. Подрядчик ООО «Специальные работы» проведет взрывы 10 и 11 июня 2021 года с 11.00 до 13.00 и с 16.00 до 20.00.

- Взрывы осуществляются с применением укрытий из металлических листов, предотвращающих разлет осколков скальной породы. Проводимые работы не представляют опасности для населения, - сообщает сайт администрации города Мурманска.

Напомним, что детский сад строится в рамках нацпроекта “Демография” и должен быть введен в эксплуатацию уже с осени текущего года. Трехэтажное здание с лифтом рассчитано на 196 мест – это восемь групп, в проекте предусмотрена большая площадка для прогулок и занятий спортом.

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