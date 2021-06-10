Минздрав Мурманской области рассказал, ждать ли «Спутник Лайт» в регионе

Самый правильный шаг - проконсультировать у лечащего врача, какой вакциной прививаться в зависимости от вашего анамнеза. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Число привившихся от коронавируса в Мурманской области скоро превысит 100 тысяч человек. Но не все северяне готовы к уколу по разным соображениям. Или хотят привиться конкретной вакциной.

Сейчас в регион завозят «ГамКовидВак» («Спутник V») и «КовиВак». Северян же интересует еще и «Спутник Лайт». В министерстве здравоохранения Мурманской области рассказали, будет ли эта вакцина доступна в нашем регионе.

- Вакцина «Спутник Лайт» в регион пока не поступала. Ее поставки в регион из федерального центра пока не анонсировались, - уточнили в профильном ведомстве.

Самый правильный шаг - проконсультировать у лечащего врача, какой вакциной прививаться в зависимости от вашего анамнеза.

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