В администрации Мурманска рассказали, почему в «Рябиновой аллее» меняют плитку

В администрации Мурманска ответили, почему нужны работы. Фото: lima_1 / fototerra.ru

В «Рябиновой аллее» у памятника Валентину Пикулю вовсю идут ремонтные работы - меняют плитку. Северяне, глядя на них, задались вопросом: зачем делают, если недавно уже трудились?

- Не всегда работы выполняются с надлежащим качеством. Пример, сквер у памятника Кирову С.М. в Мурманске. Переделывали раза три? Кто виноват? Сейчас идет ремонт «Рябиновой аллеи» в Мурманске. Сняли старую плитку, вывезли ее и выбросили. Будет новая, красивая. Вопрос. У нас что, теперь плитку одноразовую производят? - задал вопрос мурманчанин Евгений Баскаков.

В администрации Мурманска ответили, почему нужны работы.

- Комплексное благоустройство бульвара по ул. Буркова выполнено в 2014 году. В результате проведенного осмотра технического состояния бульвара было принято решение о проведении работ по замене тротуарной плитки пешеходных дорожек. Кроме того, согласно техническому паспорту качества на материалы срок службы тротуарной плитки истек. Срок службы плитки отвечает показателям, заявленным заводом-изготовителем продукции. Все материалы, используемые в ходе работ по благоустройству общественных территории, имеют сертификат качества, соответствующий установленным требованиям, - заверили в администрации.

Северяне в свою очередь предложили создать «народный контроль» из группы инициативных горожан.

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