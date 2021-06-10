В ближайшие дни в Мурманской области ожидается пятый класс пожарной опасности

МЧС предупреждает о нежелательности посещения лесов, недопустимости разведения костров в лесах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10 и 11 июня 2021 года на Кольском полуострове обещают высокую температуру - от 22 до 29 градусов. А это за собой влечет опасность лесных пожаров. И даже редкие грозы и кратковременные дожди от ситуации не спасут.

- На севере Кольского района, в районе Мончегорска, Оленегорска и ЗАТО Александровск ожидается IV региональный класс пожарной опасности, в Печенгском, Ковдорском, Кандалакшском, Ловозерском районах, в районе Полярных Зорь, Терского района, на юге Кольского района, в районе городов Кировск и Апатиты ожидается V региональный класс пожарной опасности, - сообщает сайт Мурманского УГМС.

МЧС предупреждает о нежелательности посещения лесов, недопустимости разведения костров в лесах. Обо всех случаях лесных пожаров необходимо сообщать по телефону 112, а туристическим группам обязательно регистрироваться на маршрутах по телефону 8 (8152) 45-14-75.

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