Пять домов в Мурманске остались без воды из-за аварии

С 06.15 у дома 43 на улице Буркова стоит бочка с питьевой водой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители пяти домов в Мурманске проснулись 10 июня без холодной воды. В 2.10 им отключили не подачу.

- «Мурманскводоканал» сообщает, что в связи с устранением повреждения на водопроводе по-аварийному будет прекращена подача холодной воды по адресам: ул. Буркова, 39,41,43,47 , ул. Тарана,24. Причина отключения: повреждения на водопроводе, адрес производства работ: ул. Буркова, 39, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

С 06.15 у дома 43 на улице Буркова стоит бочка с питьевой водой. На этой улице уже не первую неделю идет ремонт дороги, но пока не сообщается, был ли водопровод поврежден во время этих работ.

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