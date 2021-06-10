71-летняя жительница Мурманска может провести 15 лет в колонии за убийство

71-летняя мурманчанка схватила нож и бросилась на сожителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске будут судить 71-летнюю женщину, которую обвиняют в убийстве 58-летнего сожителя. По данным СУ Следственного комитета по Мурманской области, трагедия случилась в одном из домов на улице Баумана 10 апреля этого года.

- Во время ссоры обвиняемая ссоры нанесла своему сожителю со значительной силой удар ножом в грудную клетку, мужчина от полученной раны спустя непродолжительный период времени скончался на месте происшествия, - сообщила старший помощник руководителя СКР по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Наталья Тростина.

Сознаваться в убийстве женщина не хочет, хотя признает, что ссора была. Однако все улики говорят против нее. Пожилой северянке грозит до 15 лет в колонии, хотя в силу ее возраст и заболеваний приговор может быть смягчен.

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