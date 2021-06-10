В Териберке появится международная научная станция «Снежинка»

Прототипом для заполярной станции станет станция «Снежинка-1» в Ямало-Ненецком автономном округе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В мае губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что научную станцию "Снежинка" построят рядом с Териберкой. Объект будет иметь международное значение.

Теперь же ее значимость подтвердили на Госкомиссии по вопросам развития Арктики под руководством вице-премьера РФ – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

- В Мурманской области появится международная научная станция «Снежинка», которую мы будем делать вместе с федеральным министерством образования и науки и МФТИ. Для нас это важное событие, которое принципиально с учетом того, что мы председательствуем в Арктическом совете. Решение такое принято. Всех с этим поздравляю. Это дополнительная возможность для новых образовательных программ, научных исследований, для привлечения в нашу область научных специалистов и развития наших ребят в части образования, науки и исследования Арктики, - сообщил Андрей Чибис.

Прототипом для заполярной станции станет станция «Снежинка-1» в Ямало-Ненецком автономном округе.

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