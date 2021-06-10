Через полчаса в Мурманске начнется солнечное затмение

В следующих раз затмение ждет северян 25 октября 2022 года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сегодня мурманчане могут увидеть то, что повторится только через год - солнечное затмение. Напомним: оно будет частичным.

- Луна в пик затмения "откусит" у верхнего края солнца 48% (смотрите прикреплённую анимацию), это практически наибольший процент затмения на Европейской территории России, чем южнее, тем больше солнца останется незатененным. Луна коснется края солнечного диска в 12.57, максимальная фаза(47,79%) покрытия будет в 14.11, закончится частное затмение в 15.24, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

В следующих раз затмение ждет северян 25 октября 2022 года. Напоминаем, что перед тем, как смотреть на затмение, надо тщательно защитить глаза.

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