Снятый в Мурманской области фильм "Купе №6" попал на Каннский фестиваль

Это совместный проект России и Финляндии. Фото: Кинокомпания СТВ

В начале 2020 года стало известно, что в Мурманской области будут снимать фильм "Купе №6". Это совместный проект России и Финляндии.

- По пути девушка знакомится со своим попутчиком Вадимом в исполнении актера Юрия Борисова, известного зрителям по главным ролям в телесериале "В зоне риска" и в фильме "Мотыльки". Поезд, в котором путешествует Лаура, останавливается на разных станциях, где девушка и попадает то в смешные, то в грустные истории, - сообщает сайт "Гудок".

И вот теперь снятый в Мурманской области фильм попал в программу Каннского фестиваля.

- Мы очень рады, что фильм, созданный при поддержке Минкультуры России, вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Особенно приятно, что это первый и яркий результат проведённого министерством в 2019 году конкурса миноритарной копродукции. Мы продолжим поддерживать копродукционные проекты, конкурс которых объявим в ближайшее время. От всей души желаю создателям картины наград в конкурсе», - сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

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