Жителей Мурманской области просят сообщать о бездомных собаках

Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на портале или зайти через учетную запись сервиса «Госуслуги» или социальные сети. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Мурманской области попросили жителей региона сообщать о появлении бездомных собак. Сообщения принимают через портал «Наш Север».

Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на портале или зайти через учетную запись сервиса «Госуслуги» или социальные сети.

– После пользователь должен перейти в раздел «Сообщения» на стартовой странице. После того, как будет нажата кнопка «Сообщить о проблеме» на экране появится форма, которую необходимо заполнить, – сообщили в Центре управления регионом.

После этого у чиновников будет 10 дней для того, чтобы дать ответ. Следить за ходом решения проблемы можно в личном кабинете или через уведомления на электронной почте.

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