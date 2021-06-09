Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2021 17:43

Жителей Мурманской области просят сообщать о бездомных собаках

Сообщения о бездомных собаках можно подать через портал «Наш Север»
Татьяна ЖДАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на портале или зайти через учетную запись сервиса «Госуслуги» или социальные сети.

Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на портале или зайти через учетную запись сервиса «Госуслуги» или социальные сети.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Мурманской области попросили жителей региона сообщать о появлении бездомных собак. Сообщения принимают через портал «Наш Север».

Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на портале или зайти через учетную запись сервиса «Госуслуги» или социальные сети.

– После пользователь должен перейти в раздел «Сообщения» на стартовой странице. После того, как будет нажата кнопка «Сообщить о проблеме» на экране появится форма, которую необходимо заполнить, – сообщили в Центре управления регионом.

После этого у чиновников будет 10 дней для того, чтобы дать ответ. Следить за ходом решения проблемы можно в личном кабинете или через уведомления на электронной почте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области уровень безработицы вернулся к допандемийному. Без работы находятся 6558 северян (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru