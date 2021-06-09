В Мурманской области могут ужесточить ковидные ограничения из-за нарушителей

В первую очередь это будет касаться заведений с кальянами, которые работают, хотя официального разрешения не было. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие ковидные ограничения в Мурманской области уже сняты, но это не значит, что коронавирус пропал.

Так, в регионе уже больше года действует масочный режим, но северяне с приходом тепла и уменьшением числа зараженных за сутки, которое наблюдалось в апреле, стали "забывать" про средства индивидуальной защиты. А зря. Кривая заболеваемости снова растет вверх.

На заседании оперативного штаба губернатор Андрей Чибис отметил, что ситуация становится все более напряженной.

- У нас плохая дисциплина с точки зрения соблюдения ограничений. В общественном с транспорте масочный режим как будто отменили, если посмотрим, что происходит в торговых точках, то ситуация очень похожа. Если в ближайшую неделю не увидим изменений в части усилении контроля, то не исключают, что рассмотрим вопрос по введению постепенных ограничений на деятельность отдельных организаций, - отметил Андрей Чибис.

В первую очередь это будет касаться заведений с кальянами, которые работают, хотя официального разрешения не было.

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