9 июня в Мурманске пройдет семейный спортивный праздник

Перед мероприятием лучше зарегистрироваться в нем. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 9 июня, погода благоволит мурманчанам и словно шепчет, что не надо сидеть дома - пора на улицу! Причем можно не просто прогуляться, а провести время весело и с пользой.

В 18.30 у дома №4 на улице Капитана Пономарева пройдет семейный спортивный праздник, на который ждут всех желающих. Участие в нем также примет спортивная школа олимпийского резерва № 13, которая организует тренировку в стиле "веселых стартов".

- Всех участников ждут памятные подарки, а самые активные семьи наградим призами от Регионального отделения национального общества «Российского Красного Креста» в Мурманской области! В программе: разминка, спортивные конкурсы, эстафеты, флешмобы и, конечно, море хорошего настроения! - рассказали организаторы.

Перед мероприятием лучше зарегистрироваться в нем. Сделать это просто: надо пройти опрос по ссылке. А те, кто репостнут запись, поучаствуют в розыгрыше специального приза.

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