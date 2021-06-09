Владелицу фирмы в Североморске будут судить за коммерческий подкуп

Женщине грозит до семи лет лишения свободы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Североморске владелица фирмы предстанет перед судом за коммерческий подкуп с целью попустительства в ремонте.
Фирма северянки заключила с НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» договор о работах по многоквартирному жилому дому в Мурманске.
– В марте 2019 года владелица фирмы передала в качестве коммерческого подкупа должностному лицу – заместителю директора коммерческой организации, осуществляющей строительный контроль за данными работами, сумму в 30 тысяч рублей. За это представители НКО должны были не проводить надлежащий строительный контроль и подписать документы о том, что ремонт проведен в соответствии с требованиями, – сообщили в прокуратуре Североморска.
История вскрылась. В отношении женщины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Некоторое время назад материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.
Женщине грозит до семи лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Мурманска оформил кредит для мошенников на 2,7 миллиона рублей. Мужчину убедил лже-сотрудник правоохранительных органов (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru