Доктор Мясников о Кубке мира по силовому экстриму в Териберке: "Движение — жизнь!"

Доктор Мясников посетил Териберку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

5 июня в Териберке прошел первый за Полярным кругом Кубок мира по силовому экстриму, который попал в Книгу рекордов России. Напомним: самым сильным человеком планеты в категории до 105 килограммов стал россиянин Давид Шамей.

Мероприятие посетил известный телеведущий и доктор Александр Мясников. То, что он стал почетным гостем Кубка, не сообщалось, зато сам он поделился впечатлениями в своем Instagram.

- Первый в России Кубок Мира по «Силовому экстриму»! В Териберку съехались самые сильные люди Мира! Движение — жизнь! Давайте задумаемся: что для продления жизни самое главное? Диета? Да, очень важно! Отказ от курения? Несомненно! Без этого долголетие невозможно. Регулярное наблюдение у врача и диспансеризация? Ну, конечно! Но по условию задачи надо выбрать что-то одно: самое-самое!!! Так вот, многочисленные исследования показывают, что самое-самое важное для продления жизни и улучшения ее качества — физическая активность, - написал доктор Мясников.

К слову, в этом году он уже бывал в Териберке - он приехал на мартовские праздники, не смотря на болезнь.

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