Судебные приставы в Мурманской области за 9 дней взыскали 6,6 миллиона рублей по алиментам

Принятые меры не являются исчерпывающими и судебные приставы продолжают с особым вниманием относиться к делам по алиментам. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Судебные приставы в Мурманской области провели акцию "Судебные приставы - детям". Она проходила с 25 мая по 2 июня.

За этот период они проверили работу 238 бухгалтерий организаций, где трудятся алиментщики, провели 265 проверок имущества самих должников, арестовали 67 автомобилей, 41 должнику ограничили право управления транспортным средством, 285 - запретили выезд за границу.

- За неуплату алиментов в отношении 31 должника составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ. В действиях 35 алиментщиков усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ - «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», - сообщает пресс-служба УФССП по Мурманской области.

В рамках акции судебные приставы взыскали 6,6 миллиона рублей алиментов. Принятые меры не являются исчерпывающими и судебные приставы продолжают с особым вниманием относиться к делам по алиментам.

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