В Мурманске прогнозируют грозы и до +25

В Мурманской области будет тепло, но не исключены дожди. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

После холодных выходных с заморозками на Кольский полуостров вернулось тепло. 9 июня порадует северян погодой.

- Ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дождь. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днем +20+25°, - сообщили в Мурманском управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

Так что перед выходом из дома стоит захватить зонтик.

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