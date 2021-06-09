Житель Мурманска оформил кредит для мошенников на 2,7 миллиона рублей

Мурманчанин прошел в отделение банка и оформил кредит на сумму 2,7 миллиона рублей и перевел все деньги через банкомат на счета мошенников. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Молодого человека из Мурманска напугал звонивший по телефону. Мужчина сказал, что на имя мурманчанина якобы пытаются оформить кредиты сторонние лица и предложил схему, как избежать проблемы.

Звонивший убедил мужчину оформить кредиты самостоятельно и перевести деньги на "безопасные" счета.

- Для убедительности потерпевшему позвонил еще и человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, - сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Мурманчанин прошел в отделение банка и оформил кредит на сумму 2,7 миллиона рублей и перевел все деньги через банкомат на счета мошенников. После чего его перестали терроризировать звонками, а сам он до абонентов дозвониться не смог. Молодой человек обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В ходе проверки выяснилось, что с помощью этих телефонов совершались аналогичные факты мошенничества в других регионах страны.

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