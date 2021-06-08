Житель Мурманской области украл в Зеленоборском мусорные контейнеры и продал их

Житель Пензенской области решил, что может незаметно украсть мусорные баки в Зеленоборском. Фото: Мария ЛЕНЦ

Обычно люди обходят мусорные площадки чуть стороной, чтобы не наступить в отходы. А вот 42-летний житель Пензенской области, наоборот, целенаправленно пошел к бакам.

В Мурманскую область мужчина иногда приезжал по работе - возил мебель на заказ. Вот и в этот раз заглянул в Зеленоборский, где ему приглянулись четыре мусорных бака. Предприимчивый мужчина решил, что сможет сдать их на металлолом, не порожняком же возвращаться домой. И рассудил, что раз он уедет за пределы региона, то его не будут искать.

Однако администрация Зеленоборского заметила исчезновение четырех контейнеров и обратилась в полицию.

- Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, произвели осмотр, опросили возможных очевидцев. Они установили, что одному из свидетелей удалось заснять момент кражи на камеру мобильного телефона. Просмотрев запись, оперативники выяснили, что поздно вечером неизвестный мужчина подъехал к площадке для сбора мусора, погрузил мусорные контейнеры в фургон грузового автомобиля и скрылся. Из-за качества съемки и темного времени суток номер машины похитителя установить сразу не удалось, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

И все же похитителя нашли. Ущерб он нанес на 70 тысяч рублей, за кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.

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