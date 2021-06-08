За долги по алиментам в 670 тысяч рублей житель Никеля отправился в колонию

Мужчина упорно не хотел платить алименты. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Северянин, задолжавший алименты на 670 тысяч рублей, отправился в исправительную колонию. Такое решение в отношении жителя поселка Никель принял суд.

В отделение судебных приставов Печенгского района передали исполнительное производство в отношении мужчины о взыскании алиментов. Он задолжал более 670 тысяч рублей.

– Отец предпочел забыть о своем ребенке, на работу не устраивался, от уплаты алиментов всячески уклонялся. За неисполнение решения суда об уплате алиментов должник неоднократно подвергался административному наказанию, – сообщили в УФССП России по Мурманской области.

За злостное уклонение от уплаты алиментов северянина привлекли к уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК РФ. Ему назначили наказание в виде пяти месяцев лишения свободы условно. В это время мужчина успел совершить кражу и был осужден на один год и восемь месяцев лишения свободы. Освободившись из мест лишения свободы, северянин продолжал игнорировать требование об уплате алиментов. Тогда в отношении горе отца возбудили еще одно уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным и отправил отбывать наказание в колонию строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Мурманска отправится в колонию за неуплату алиментов. Женщина как могла уклонялась от долгов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru