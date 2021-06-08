Жительницу Мурманска осудили за сбыт метамфетамина

Северянка продавала наркотики в особо крупном размере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 4,5 года лишения свободы суд приговорил мурманчанку за распространение наркотиков. В апреле 2020 года правоохранители выявили незаконный сбыт наркотиков в Коле. За две тысячи рублей северянка продала незнакомцу метамфетамин массой 1,85 грамма. Это является значительным размером.

– На следующий день женщина при аналогичных обстоятельствах, но уже за три тысячи рублей, продала тому же человеку метамфетамин массой 1,76 грамма, – сообщили в прокуратуре Кольского района Мурманской области.

Мурманчанку задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере»).

На днях суд рассмотрел материалы дела и признал женщину виновной. Ее приговорили к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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