Мурманск вошел в число регионов-оптимистов в вопросах поиска работы

Северяне оптимистично настроены на поиск работы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мурманск вошел в топ регионов-оптимистов в вопросах поиска работы. Такие данные опубликовали сотрудники службы исследований hh.ru. Согласно их исследованию, жители Мурманской области больше других россиян уверены, что им достаточно просто найти новую работу (-0,24 пункта в общем рейтинге).

– Лидируют соискатели из Псковской области (-0,17 пункта). Для сравнения, средний уровень ощущения сложности поиска новой работы в целом по стране составляет -0,37 пункта, – сообщили представители портала.

В целом, по данным исследования, жители Северо-Западного федерального округа меньше переживают за поиск работы, чем жители Москвы, Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. Настроения в вопросе поиска нового места работы у жителей Северо-Запада России также выше, чем настроения россиян в целом по стране.

Отметим, что 33% опрошенных жителей Мурманской области считают, что в их профессиональной сфере работу найти менее сложно. А 63% опрошенных все же ожидают сложностей.

Меньше всего беспокоятся в вопросах поиска работы представители сферы продаж, фитнеса и салонов красоты, медицинские работники, а также рабочий персонал и строители. Сложности с поиском работы испытывают работники сферы искусства и масс-медиа, топ-менеджеры, юристы и работники сферы добычи сырья – у них самые низкие рейтинги настроения.

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