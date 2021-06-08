Певица из Мурманской области выступит в финале конкурса «Новая Звезда-2021»

К сожалению, поддержать землячку в СМС-голосовании уже нельзя - оно завершилось 6 июня.

В августе прошлого года стало известно, что жительница Молочного Зумруд Ибрагим-Заде стала участником конкурса «Новая звезда-2021». Северянка покорила своим голосом жюри и прошла в финал.

Он состоится уже на этих выходных и пройдет в два этапа - 13 и 14 июня.

- Проводится финал в формате зрелищных шоу-концертов с приглашенными звездами и усложнёнными постановочными номерами. Члены жюри оценивают песни участников и определяют сильнейшего. Конкурсанты же сражаются не только за честь и доблесть своего региона, но и за личный профессиональный рост и успех. Главный приз- предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение, - сообщили организаторы конкурса.

К сожалению, поддержать землячку в СМС-голосовании уже нельзя - оно завершилось 6 июня.

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