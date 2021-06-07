Губернатор Мурманской области поручил увеличить количество ковидных коек в регионе

Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, развернуты 454 ковидных койки, свободно 25%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области растет суточное число зараженных коронавирусом. Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, развернуты 454 ковидных койки, свободно 25%.

Но глава региона Андрей Чибис поручил развернуть дополнительные койки с учетом растущего числа зараженных.

- Люди стали больше общаться, ездить в отпуска, риск, что будем прирастать, есть, - сообщил губернатор. Напомним: в регионе привились от коронавируса 97 тысяч человек, что составляет 28% от плана.

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