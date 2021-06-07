Родные моряков с "Онеги" боятся, что погибшим не установят памятник

Сейчас родные готовы обратиться во всевозможные инстанции, чтобы добиться справедливости. Фото: Алексей Бакуменко

Большое горе пришло в десятки семей 28 декабря 2020 года. У Новой Земли затонул ярусолов "Онега", погибли 17 членов экипажа, двое спаслись.

В конце января стало известно, что морякам, тела которых так и не нашли в Баренцевом море, хотят поставить памятник.

- Задачу открытия мемориала взяла на себя администрация Мурманска, место его установки и внешний вид будут обсуждаться с родными погибших, - сообщили тогда в правительстве региона.

И вот спустя почти полгода после трагедии родные моряков стали тревожиться, что не дождутся мемориала. На странице губернатора в "ВКонтакте" Людмила Тимербаева, мать погибшего в Баренцевом море матроса Владимира Тимербаева, написала, что с памятником возникли проблемы.

- Вы пообещали, что мемориал погибшим на "Онеге" будет установлен в Мурманске. На правительственном заседании вашу инициативу поддержала Виктория Абрамченко [заместитель председателя правительства Российской Федерации], с Евгением Никорой мы определили участок под установку. 3 июня у нас была встреча с Андреем Сысоевым, на которой он нам сказал, что данного мемориала не будет, - пишет мать, потерявшая сына.

Сейчас родные готовы обратиться во всевозможные инстанции, чтобы добиться справедливости. Напомним: в Мурманске также не решен пока вопрос с памятником жертвам авиакатастрофы в "Шереметьево".

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