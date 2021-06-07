Умер солист ансамбля песни и пляски Северного флота Анатолий Иванов

Больше сорока лет своей жизни он отдал служению музыке и творчеству, воспитал не одно поколение певцов. Фото: Ансамбль песни и пляски Северного Флота / vk.com/ansamblsf

Почетный гражданин Мурманской области, солист ансамбля песни и пляски Северного флота, народный артист России, заслуженный артист РСФСР Анатолий Иванов скоропостижно скончался 6 июня 2021 года. Он не дожил шесть дней до своего 77-летия.

Анатолий Иванов начал свою военную службу в ансамбле песни и пляски Северного флота в качестве артиста хора в 1969 году. Закончил службу в мае 1972 года и остался в ансамбле в должности артиста-вокалиста высшей категории, где и пел до самого последнего момента своей жизни.

Больше сорока лет он отдал служению музыке и творчеству, воспитал не одно поколение певцов. Его голос записан на пластинки в 1980 и 1983 годах на Центральном телевидении и Всероссийском радио и на компакт-дисках в 2000 и 2002 годах.

Вместе с ансамблем он объехал всю Россию - от Владивостока до Калининграда и от Северного Кавказа до Кольского полуострова. Лучше всего у него получалось петь в жанре военно-патриотической песни.

- Выступая на кораблях, в воинских частях гарнизонов флота, он вносил огромный вклад в героико-патриотическое и эстетическое воспитание воинов-североморцев, - вспоминает Анатолия Иванова пресс-служба министерства культуры Мурманской области.

Правительство Мурманской области и редакция "КП"-Мурманск" выражают глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Александровича.

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